В Польше задумали ослушаться приказа НАТО и сбивать российские ракеты над Украиной

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша, как и другие страны, расположенные рядом с Украиной, может сбивать ракеты, которые, как им кажется, направляются в сторону их границ. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times (FT).

По словам Сикорского, Польша должна обеспечить безопасность своих граждан, невзирая на то, что перехват ракет над Украиной может сделать НАТО прямым участником конфликта. Польский министр добавил, что ответственность каждой страны по защите своего воздушного пространства стоит выше членства в альянсе, поскольку является конституционной обязанностью любого государства.

«Лично я придерживаюсь мнения, что когда вражеские ракеты приближаются к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной (сбивать их. — Прим. Life.ru)», – заключил Сикорский.