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2 сентября, 09:49

В центре Калининграда горит крыша многоэтажного жилого дома

В центре Калининграда загорелась крыша многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры. Проводится эвакуация жителей, ведомство контролирует установление обстоятельств инцидента. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Пожар в центре Калининграда. Видео © Telegram / Прокуратура Калининградской области

Судя по открытым данным, здание на Эпроновской улице имеет 15 этажей. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванных уже выехал на место возгорания.

«Подключены все силы и средства. На связи с МЧС», — написал чиновник в телеграм-канале.

Пожар в центре Калининграда. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Пожар в центре Калининграда. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве локализован
Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве локализован

Ранее женщина и трое её детей погибли при пожаре в Подмосковье. Ещё восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали. Огонь охватил квартиру на четвёртом этаже дома. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Матвей Константинов
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