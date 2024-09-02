В центре Калининграда горит крыша многоэтажного жилого дома
В центре Калининграда загорелась крыша многоквартирного дома, сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры. Проводится эвакуация жителей, ведомство контролирует установление обстоятельств инцидента. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
Пожар в центре Калининграда. Видео © Telegram / Прокуратура Калининградской области
Судя по открытым данным, здание на Эпроновской улице имеет 15 этажей. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванных уже выехал на место возгорания.
«Подключены все силы и средства. На связи с МЧС», — написал чиновник в телеграм-канале.
Пожар в центре Калининграда. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград
Ранее женщина и трое её детей погибли при пожаре в Подмосковье. Ещё восемь человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, пострадали. Огонь охватил квартиру на четвёртом этаже дома. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград