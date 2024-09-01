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1 сентября, 08:03

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве локализован

Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ

Возгорание в помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализовали, открытого горения нет. Об этом объявила пресс-служба Главного управлении МЧС России по столице.

«Локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная. Распространяемая в СМИ иная информация не соответствует действительности», – рассказали в МЧС.

В пресс-службе также отметили, что возгорание не оказало влияния на работу самого предприятия.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что падение украинского беспилотника привело к возгоранию помещения Московского нефтеперерабатывающего завода. Пожару на НПЗ Капотня был присвоен второй уровень сложности.

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Агентство городских новостей "Москва"

Владимир Озеров
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