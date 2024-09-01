Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве локализован

Возгорание в помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализовали, открытого горения нет. Об этом объявила пресс-служба Главного управлении МЧС России по столице.

«Локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная. Распространяемая в СМИ иная информация не соответствует действительности», – рассказали в МЧС.