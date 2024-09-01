Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Москве локализован
Экстренные службы локализовали возгорание в техпомещении МНПЗ
Возгорание в помещении на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализовали, открытого горения нет. Об этом объявила пресс-служба Главного управлении МЧС России по столице.
«Локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Обстановка на месте спокойная. Распространяемая в СМИ иная информация не соответствует действительности», – рассказали в МЧС.
В пресс-службе также отметили, что возгорание не оказало влияния на работу самого предприятия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что падение украинского беспилотника привело к возгоранию помещения Московского нефтеперерабатывающего завода. Пожару на НПЗ Капотня был присвоен второй уровень сложности.