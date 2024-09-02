Россияне рассказали, какие ассоциации у них вызывают школьные годы
Опрос: Каждый пятый россиянин испытывает негатив, вспоминая школьные годы
Школьные годы вызывают у многих людей ностальгию, однако есть те, кто отрицательно отзывается об этом времени. Так, например, каждый пятый опрошенный заявил, что с негативом вспоминает о школе. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитиков SuperJob, которые опубликовало RT.
При этом положительных ассоциаций со словосочетанием «школьные годы» было названо больше. 16% респондентов фраза наталкивает на мысль об известной советской песне. 11% чувствуют радость, 9% ассоциируют школу с учёбой и знаниями. По 6% опрошенных упомянули про беззаботность, дружбу, детство.
«Лучшие годы», «молодость», «ностальгия» — такими ассоциациями поделились по 5% респондентов», — говорится в исследовании.
2% связали школьные годы с первой любовью, добавили аналитики.
Ранее опрос показал, что каждый четвёртый россиянин жалеет, что не учил математику в школе. Респонденты уверены, что развитые математические способности необходимы для успешной карьеры не только в технических профессиях, но и в области аналитики данных, финансового планирования и стратегического мышления. Среди стимулов для развития математических навыков опрошенные указали улучшение логического мышления, облегчение решения повседневных задач и более глубокое понимание окружающего мира.