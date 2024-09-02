7777 требований: В Киеве пожаловались на «самый сложный этап» интеграции в ЕС

Двусторонние переговоры о членстве Украины в Евросоюзе запланированы на 2024-25 годы. Это самый сложный этап процесса, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина.

По её словам, ни одна из сторон с процессом не затягивает и двусторонние встречи по скринингу (обязательный анализ европейского законодательства, который проводится совместно с кандидатом в ЕС, — Прим. Life.ru) проводятся с 8 июля. Вице-премьер подчеркнула, что Украина должна быть готова к интеграции с юридической, политической и рыночных точек зрения. Заключительная часть переговоров запланирована на 2025 год. В настоящий момент определяется объём стоящих перед Незалежной, как перед кандидатом на вступление в Евросоюз, обязательств и выделяются проблемные сферы, что Стефанишина и называет самым сложным этапом.

«Это, конечно, очень трудно, потому что до этого мы говорили только о политических критериях. <...> Теперь это 7777 требований, и опять же, в публичной плоскости, возможно, всё не ощущается, но это тысячи и тысячи страниц правовой работы, это сотни и тысячи директив и регламентов, которые сейчас анализируются государственными органами», — посетовала она.

Вице-премьер Украины добавила, что украинские госслужащие проводят десятки встреч с европейскими коллегами, решая связанные с интеграцией вопросы. Именно по этой причине правительством страны были созданы сразу 36 переговорных групп, задача которых — обеспечить правильную координацию процесса.

Также Стефанишина затронула вопрос вступления Украины в НАТО, куда её должны принять в границах 1991 года и никак иначе. Чиновник добавила, что вопрос членства в НАТО остаётся в повестке и является одним из «факторов сдерживания российской агрессии».