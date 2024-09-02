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2 сентября, 10:39

Мужчина сорвался с крыши церкви в Москве

В Москве 42-летний рабочий упал с крыши церкви и сломал ногу

В Москве во время ремонтных работ пострадал 42-летний рабочий. Мужчина упал с крыши одного из столичных храмов. Об этом 360.ru рассказал источник.

Разнорабочий упал с крыши Wildberries и умер
Разнорабочий упал с крыши Wildberries и умер

Инцидент произошёл на 4-м Рощинском проезде. Рабочий ремонтировал крышу церкви и рухнул вниз, приземлившись на соседнее здание. Он весит более 100 килограммов. Предварительно, в результате падения пострадавший сломал ногу. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи.

Ранее Life.ru писал, что врачи подмосковного города Пушкино спасли девушку, которая получила три перелома ноги из-за каблука. 30-летняя дама попала в яму на 12-сантиметровых шпильках. В результате она получила оскольчатый перелом костей голени, большой берцовой и малой берцовой костей. Для закрепления костей хирурги использовали штифты и винты. Через год москвичке предстоит ещё одна операция по извлечению инородных предметов.

Обложка ©

freepik/nikitabuida

Алёна Зиновьева
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