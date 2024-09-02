Мужчина сорвался с крыши церкви в Москве

В Москве во время ремонтных работ пострадал 42-летний рабочий. Мужчина упал с крыши одного из столичных храмов. Об этом 360.ru рассказал источник.

Инцидент произошёл на 4-м Рощинском проезде. Рабочий ремонтировал крышу церкви и рухнул вниз, приземлившись на соседнее здание. Он весит более 100 килограммов. Предварительно, в результате падения пострадавший сломал ногу. На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи.