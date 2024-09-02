Бойцы сделали подарок первокласснику из Курской области, который каждый день провожает их у дороги

Маленький мальчик из курского приграничья каждый день провожает бойцов ВС РФ, спешащих на боевые задания. Однажды Максим даже потратил все свои сбережения, чтобы порадовать солдат лакомствами. Трогательную историю рассказали добровольцы из «Дикой дивизии Донбасса».

Сюжет о мальчике Максиме из Курской области. Видео © Telegram / WarGonzo

Как пишет телеграм-канал WarGonzo, мальчик быстро обрёл известность среди военнослужащих, работающих в регионе. По словам одного из бойцов, они решили не оставаться в долгу и сделать ему скромный подарок — велосипед и смартфон.

«Это мы <...> узнали у родителей. Они до последнего смущались признаться, но сказали, что в планах у них есть приобретение нового велосипеда. И вчера мы совершенно случайно узнали, что он идёт в первый класс... Дети сейчас будут на дистанционном обучении. Из-за этого было принято решение [также] приобрести телефон — для удобства, комфорта и получения новых знаний», — поделился военнослужащий.

Судя по видео, мальчик по достоинству оценил подарок. По словам Максима, он познакомился с бойцами во время поездки в магазин: у них сломалась машина и ребёнок решил порадовать солдат бутылкой воды, конфетами и мороженым. Парень признаётся, что ему было совсем не жалко.

Сами родители наготовили для военных еды, которой было так много, что её носили буквально вёдрами. Внутри — шашлык, салат, картошка и другие лакомства.