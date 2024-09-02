Два человека погибли и три пострадали при горении 41 частного дома в ЛНР
Два человека погибли и 3 пострадали при горении 41 частного дома и 86 построек в Антрацитовском районе ЛНР. С места происшествия эвакуировали 32 местных жителя. Об этом сообщили в МЧС России.
Пожар в ЛНР. Видео © Telegram / МЧС России
«В посёлке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 га. Огонь повредил 41 частный дом, 2 барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. Пострадали 3 человека. К сожалению, двое погибли», — говорится в сообщении спасателей.
Ранее Life.ru сообщал, что в центре Калининграда загорелась крыша многоквартирного дома. Судя по открытым данным, здание на Эпроновской улице имеет 15 этажей. Спасатели уже начались эвакуацию жильцов. Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Беспрозванных выехал на место возгорания.
Telegram / МЧС России