Два человека погибли и три пострадали при горении 41 частного дома в ЛНР

Два человека погибли и 3 пострадали при горении 41 частного дома и 86 построек в Антрацитовском районе ЛНР. С места происшествия эвакуировали 32 местных жителя. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар в ЛНР. Видео © Telegram / МЧС России

«В посёлке городского типа Боково-Платово загорелась сухая растительность на 300 га. Огонь повредил 41 частный дом, 2 барака, 86 построек, автомобиль. Спецтранспортом эвакуированы 32 жителя в пункт временного размещения. Пострадали 3 человека. К сожалению, двое погибли», — говорится в сообщении спасателей.