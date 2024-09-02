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Регион
2 сентября, 13:20

В Брянской и Ростовской областях ограничат доступ к видеопорталу довыборов в ГД

Доступ к видеонаблюдению за избирательными участками во время выборов в Государственную думу в Ростовской и Брянской областях будет ограничен. Он останется только у ЦИК РФ, региональных избиркомов и центров общественного наблюдения. Об этом решении объявили на заседании Центральной избирательной комиссии.

«Постановлением ЦИК РФ предусматривается приятие мер по предотвращению несанкционированного доступа к трансляции изображения из помещений для голосования в дни выборов, так как получение информации о присутствии в избирательных участках может стать наводкой [для ВСУ] с последующим совершением террористических действий против наших граждан», — обосновал принятые меры член ЦИК РФ Александр Курдюмов.

В Центральной избирательной комиссии рекомендовали избиркомам всех граничащих с Украиной регионов, где в единый день голосования состоятся выборы разных уровней, последовать примеру Брянской и Ростовской областей.

Эксперты ЭИСИ проанализировали настроение избирателей накануне губернаторских выборов
Эксперты ЭИСИ проанализировали настроение избирателей накануне губернаторских выборов

Ранее Life.ru рассказывал о результатах социологического исследования, которое показало, как жители Курской области относятся к проведению выборов губернатора в условиях боёв с ВСУ в приграничье. Опрос показал сплочение курян — две трети респондентов заявили, что выборы должны быть проведены, несмотря на тяжёлую обстановку.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Разумный

Юрий Лысенко
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