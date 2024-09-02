В Брянской и Ростовской областях ограничат доступ к видеопорталу довыборов в ГД

Доступ к видеонаблюдению за избирательными участками во время выборов в Государственную думу в Ростовской и Брянской областях будет ограничен. Он останется только у ЦИК РФ, региональных избиркомов и центров общественного наблюдения. Об этом решении объявили на заседании Центральной избирательной комиссии.

«Постановлением ЦИК РФ предусматривается приятие мер по предотвращению несанкционированного доступа к трансляции изображения из помещений для голосования в дни выборов, так как получение информации о присутствии в избирательных участках может стать наводкой [для ВСУ] с последующим совершением террористических действий против наших граждан», — обосновал принятые меры член ЦИК РФ Александр Курдюмов.

В Центральной избирательной комиссии рекомендовали избиркомам всех граничащих с Украиной регионов, где в единый день голосования состоятся выборы разных уровней, последовать примеру Брянской и Ростовской областей.