Эксперты ЭИСИ проанализировали настроение избирателей накануне губернаторских выборов 29 августа 2024 г. в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» состоялся круглый стол «Выборы 2024: финальный прогноз». 29 августа, 14:55 Баннеры, информационные стенды и плакаты о предстоящих выборах депутатов Мосгордумы, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года, на улицах Москвы. Фото © Агентство «Москва»

Этот электоральный год особенно насыщен событиями, отметил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. Он напомнил, что в абсолютном большинстве субъектов РФ сейчас проходят около четырех тысяч избирательных кампаний, но главное Баннеры, информационные стенды и плакаты о предстоящих выборах депутатов Мосгордумы, которые пройдут с 6 по 8 сентября, на улицах Москвы.внимание приковано, конечно, к губернаторским выборам.

«Наша электоральная система, наша политическая система действуют безотказно. Интерес к предстоящим губернаторским выборам очень высок, это подтверждает и та активность, которая происходит в субъектах», – сказал Фирдус Алиев.

Высокий интерес к выборам вне зависимости от конкретных показателей явки сохраняется, подтвердил гипотезу модератора руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он представил данные по семи регионам, в которых проводились опросы.

«Вологодская область. 77% [1] респондентов знают о том, когда состоятся выборы, в формате открытого вопроса они называли нам дату проведения выборов. Расчетный показатель декларируемой явки около 39,3 – 43,7%. Про действующего врио Георгия Филимонова знают 89% избирателей. Это очень высокий показатель для недавно назначенного исполняющего главы. 84% людей заявили, что по результатам выборов победит действующий глава. Подчеркну, это не прогноз результатов выборов, это мнение людей о результатах выборов», – рассказал социолог.

В Калининградской области уровень информированности о выборах составляет 81% [1], с расчетной явкой от 35,4 до 38,7%, продолжил Михаил Мамонов. Около 81% опрошенных знают своего губернатора и 85% ожидают его победу. В Республике Алтай 70% [1] осведомлены о выборах, явка ожидается около 50%. Уровень известности врио главы Андрея Турчака составляет 74%, а 78% [1] респондентов верят в его победу.

В Забайкальском крае 70% [2] знают о выборах. Расчетная явка составляет около 40%. 82% ожидают победу Александра Осипова. Мурманская область демонстрирует абсолютную известность главы — 99% [1], с явкой около 40% и 89% ожиданий в его пользу. Республика Калмыкия также отмечает высокий уровень известности о выборах (79%) и возможную явку до 55,1%, где 81% избирателей ждут победу действующего губернатора. В Санкт-Петербурге известность Александра Беглова составляет 98% [1] и близка к абсолютной, информированность о выборах около — 68%, прогнозируемая явка от 33,6 до 37,2%, и это по данным ВЦИОМ, типичный показатель для крупных мегаполисов. При этом, 76% жителей Санкт-Петербурга ожидают победу Беглова на выборах.

«Формулируя основные выводы мы можем говорить, что уровень устойчивости управленческой системы высокий, во всех регионах ожидается победа действующих глав. Но мы говорим о том, что контур кампаний, который был определен в начале избирательного цикла, полностью реализовался», – уверен Михаил Мамонов.

Модератор круглого стола, Фирдус Алиев, резюмируя данные ВЦИОМ, отметил, что подавляющее число кампаний проходят по референдумному сценарию. «В каждой кампании есть доминирующий над иными кандидатами лидер, и по ходу кампании его лидерство будет только доказываться результатами. Вполне очевидны победы в первом туре действующих губернаторов и врио.Этот вывод, что называется “лежит на столе”, и предполагать, что за неделю до голосования может произойти кардинально обратное, не приходится», – подчеркнул Фирдус Алиев.

Заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ (Центр «СИТИ») Ефим Фидря отметил, что уровень известности действующих глав у избирателей трех регионов близок к абсолютному. В Липецкой, Волгоградской и Сахалинской областях он составляет 96-97%.

«Почти две трети избирателей Липецкой области знают, когда состоятся выборы. Действующий глава региона Игорь Артамонов набирает 87% [3]. Остальные кандидаты суммарно набирают всего 3%», – рассказал Ефим Фидря.

В Волгоградской области, по его данным, уровень информированности о выборах составляет 58%, и 84% [4] граждан уверены в победе действующего губернатора Андрея Бочарова. Явка на прошлых выборах составила 41,3%, а в текущем цикле ожидается незначительное повышение.

«На Сахалине две трети жителей осведомлены о выборах. Ожидания победы губернатора Валерия Лимаренко достигают 87% [5]. Явка прогнозируется 39-43%. В Тульской области уровень информированности также высокий, и 83% [6] уверены в победе нового временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миляева. Прогноз явки остается в пределах 51-55%, что соответствует предыдущему электоральному циклу», – привел результаты исследований социолог.

В Самарской области самый высокий процент информированности населения о выборах – 73% [7], рассказал руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМ Роман Бумагин. Декларируемая явка в регионе составляет 59%. И по мнению опрошенных, Вячеслав Федорищев наберет 82%. По словам социолога, на такой высокий результат, очевидно, влияет прямая поддержка кандидата со стороны Президента. Кроме того, Роман Бумагин поделился результатами исследований в Хабаровском крае, Курганской и Оренбургской областях, Ставрополье и Башкирии:

«Декларируемая явка в этот раз действительно очень высокая. Курганская область - 65% точно примут участие. Хабаровский край – 62%. Ставропольский край – 57. В Республике Башкортостан – 59% [7]. В Оренбургской области типичные показатели», – дополнил Роман Бумагин.

По информации социолога, в Хабаровском крае Дмитрий Демешин наберет 83% [8], в Курганской области Вадим Шумков – 88%, в Ставропольском крае Владимир Владимиров – 81%, в Республике Башкортостан Радий Хабиров – 80% и в Оренбургской области Денис Паслер 78% [8].

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский отметил, что несмотря на небольшую региональную специфику, все общефедеральные тенденции прослеживаются и в тех субъектах, где исследования проводили их Институт:

«Мы видим консолидацию вокруг власти, поддержку действующих глав регионов и отсутствие вторых туров на горизонте», – заявил Виктор Потуремский.

По данным ИНСОМАР, в Астраханской области ожидание победы действующего губернатора Игоря Бабушкина составляет 83% [9]. Явка традиционно ожидается в рамках 35-37%, при этом 51% опрошенных декларирует готовность участвовать в выборах. Высокая известность даты выборов и самого губернатора также способствуют активному интересу граждан к голосованию. В Кемеровской области поддержка временно исполняющего главы Ильи Середюка составляет 83%, с расчетным значением явки 67-69%.

В Курской области 62% опрошенных считают, что выборы должны пройти как запланировано, чтобы продемонстрировать киевскому режиму, что граждан России не запугать. Поддержка действующего губернатора Алексея Смирнова составляет 77% [10]. Готовность прийти на выборы находится в диапазоне от 36% до 38%. В Челябинской области расчетное значение явки составляет 47-49%, а за губернатора Алексея Текслера готовы проголосовать 88% [11] опрошенных.

Проведение голосования по выборам губернатора Курской области является верным решением, отметила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова. Она убеждена, что Россия идет единственно верным путем, сохраняя принципы основополагающей демократии и укрепляя свою государственность.

«Проведение голосования по выборам губернатора Курской области – это правильно. В стране сложилась такая практика проведения выборов в строго назначенные сроки, независимо от текущей обстановки», – считает Алена Булгакова.

В обществе наметился запрос на «сверхновую честность», которая пришла на смену «новой искренности», отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Избиратели, по его мнению, в период кампании лучше реагируют на конкретные дела, чем на лозунги.

«Недавно сделали такой новый продукт — индекс плотности федеральных контактов глав российских регионов. И в топ-10 в большинстве входят те губернаторы, которые идут на выборы. На первом месте с очень большим отрывом Александр Беглов, потому что действительно демонстрируется очень высокий уровень федеральной поддержки. На втором месте по понятным причинам Алексей Смирнов. На четвертом месте Вячеслав Федорищев, глава Самарской области. На шестом Андрей Чибис, на девятом Алексей Беспрозванных и на десятом Дмитрий Демешин. Это такая логичная достаточно ситуация. Поддержка Президента дает кандидатам значительное преимущество на выборах, позволяя им рассчитывать на высокий процент голосов», – рассказал Евгений Минченко.

Становление института общественного наблюдения в России прошло успешно, отметил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Общественное наблюдение позволяет обеспечить правовую среду, открытость избирательного процесса.

«Действительно, интерес к выборам большой, узнаваемость кандидатов высокая. Рейтинги представителей партии власти показывают то, что население с одной стороны доверяет институтам власти, с другой стороны готово участвовать в выборах, воспользоваться правами, которые указаны в Конституции. Это, и желание сделать институт выборов более совершенным, и повысить легитимность процесса, повысить прозрачность избирательных процедур», – пояснил эксперт.

Подводя итог обсуждения, модератор стола Фирдус Алиев отметил, что, очевидно, ни в одном из субъектов, где проходят губернаторские выборы, речи о втором туре быть не может. По его словам, избиратели сплотились вокруг представителей власти и вокруг тех кандидатов, которых предложил Президент России Владимир Путин.

Комбинированный опрос по месту жительства респондентов (face-to-face) и телефонный опрос, проведен 19-27 августа 2024 г. Выборка - 1600 респондентов. Генеральная совокупность: жители субъектов РФ в возрасте от 18 лет и старше.

Телефонный опрос, проведен 19-25 августа 2024 г. Выборка 800 респондентов. Генеральная совокупность: жители субъектов РФ в возрасте от 18 лет и старше.

Инициативный телефонный опрос Центра СИТИ, квотная репрезентативная выборка. Количество респондентов - 1200. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,9%. География: Липецкая область. Даты опроса: 22-23 августа 2024 г.

Инициативный телефонный опрос Центра СИТИ, квотная репрезентативная выборка. Количество респондентов - 1200. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,9%. География: Волгоградская область. Даты опроса: 21-23 августа 2024 г.

Инициативный телефонный опрос Центра СИТИ, квотная репрезентативная выборка. Количество респондентов - 1000. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 3,1%. География: Сахалинская область. Даты опроса: 21-23 августа 2024 г.

Инициативный телефонный опрос Центра СИТИ, квотная репрезентативная выборка. Количество респондентов - 1200. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,9%. География: Тульская область. Даты опроса: 25-26 августа 2024 г.

Телефонный опрос населения 18 лет и старше. Объем выборки в каждом опросе 500 человек, статистическая погрешность не превышает 5%.

Телефонный опрос населения 18 лет и старше. Объем выборки в каждом опросе 1200 человек, статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Методика – телефонный опрос, квотная репрезентативная выборка. Даты проведения опроса ИНСОМАР: 19-25 августа 2024 г. География: Астраханская, Кемеровская, Курская, Челябинская области. Выборка в каждом регионе: 1200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,9%.

Методика – телефонный опрос, квотная репрезентативная выборка. Объем выборки - 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,9%. Регион проведения опроса - Курская область. Даты проведения опроса 25-26 августа 2024 г.

Методика – Телефонный опрос, квотная репрезентативная выборка. Объем выборки - 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность выборки при доверительном уровне 0,95 равна 2,9%. Регион проведения опроса - Челябинская область. Даты проведения опроса 20-21 августа 2024 г.

Авторы Алексей Берковиц