Контуженый боец ВС РФ месяц выживал без еды под обстрелами в донецком поле
Боец ВС РФ с позывным Йети месяц выживал в поле под Клещеевкой в ДНР
Российский боец с позывным Йети около месяца выживал в поле в Донецкой Народной Республике (ДНР) без еды и воды, его удалось спасти российским бойцам. Об этом сообщает RT.
51-летний военный служил в рядах спецназа «Ахмат». Во время ожесточённых боёв он отбился от сослуживцев и остался с контузией в поле под Клещеевкой без воды, еды и рации. Около месяца он не мог покинуть позицию. По его словам, ноги перестали слушаться. Кроме того, свою роль сыграло и истощение.
Бойца Йети нашли в поле. Видео © Telegram / RT
Однако его смогли эвакуировать бойцы ВС РФ. Заметив в поле человека, сначала они подумали, что это украинский солдат, но позже всё прояснилось. При этом Йети уговаривал наших оставить его, так как за ним охотился украинский беспилотник. После успешной эвакуации истощённого мужчину отправили в госпиталь.
Сейчас с ним всё хорошо. Как отметил боец его подразделения с позывным Шустрый, военный быстро идёт на поправку.
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ТАСС / Алексей Коновалов