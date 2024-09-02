Юрист назвал главную ошибку при похищении ребёнка бывшим супругом

В процессе развода один из родителей может втайне увезти ребёнка. Такой шаг расценивается как похищение и является нарушением российского семейного законодательства, пояснил RG.ru юрист Илья Русяев.

Он напомнил, что оба родителя имеют равные права на ребёнка. Поэтому если бывший супруг увёз его без вашего ведома, можно предпринять ряд шагов. Главное ошибкой в данном случае является молчание – в случае похищения ребёнка надо сразу же написать заявление в полицию. По словам юриста, это создаст официальный прецедент и поможет в дальнейших разбирательствах. Параллельно с этим крайне важно инициировать судебный процесс, подав исковое заявление об определении места жительства ребёнка именно с вами.

«В рамках этого процесса можно также ходатайствовать о принятии судом обеспечительных мер, таких как запрет на вывоз ребёнка за пределы определённой территории или страны. Это может предотвратить попытки скрыться с ребёнком за границей», — посоветовал Русяев.

Особое внимание стоит уделить сбору доказательств, подтверждающих, что ребёнку с матерью будет хорошо. Это может быть характеристика с работы, показания свидетелей, справка о материальном достатке и наличии жилплощади.

«Действовать нужно быстро и решительно, используя все доступные правовые механизмы», —подчеркнул юрист.

Не надо забывать и о возможности мирного урегулирования конфликта с бывшим партнёром. Иногда конструктивный диалог и поиск компромисса могут быть более эффективными, чем длительные судебные тяжбы, добавил Русяев.