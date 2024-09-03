Лишаете себя оберега: Экстрасенс предупредила, чем грозит сон без обручального кольца
Экстрасенс Блэкмун: Обручальное кольцо — это мощный семейный оберег
Расставаться с обручальным кольцом — означает убирать со своей руки семейный оберег. Обложка © freepik.com/freepic-diller
Как поётся в советском шлягере, обручальное кольцо — не простое украшенье. И это действительно так, даже на потустороннем, паранормальном уровне. Так, экстрасенс Аделина Блэкмун советует никогда не снимать кольцо, даже на время сна, поскольку это мощный семейный оберег.
Расставаться с обручальным кольцом — означает убирать со своей руки семейный оберег, защищающий мужа и жену от различных невзгод. Снимая кольцо на ночь, человек лишает себя его защиты и в итоге оказывается один на один со всевозможными искушениями и соблазнами. Можно столкнуться с различными неприятными сновидениями, которые оказывают негативное влияние на брачные отношения. Например, во сне может произойти флирт или даже акт измены с другим человеком, либо может присниться какое-либо несчастье, которое случилось со второй половиной.
А вот сон в обручальных кольцах позволяет супругам и в ночное время, погружаясь в мир сновидений, сохранять энергетическую и мистическую связь друг с другом. В результате сны становятся более приятными, как правило, в них находится место и второй половине, причём в лучшем смысле сновидений, отмечает Блэкмун.
А недавно заслуженный артист России Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, что никогда не носит обручальное кольцо. Певец даже признался, что во втором браке это украшение он и вовсе не покупал.