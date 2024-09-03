Лишаете себя оберега: Экстрасенс предупредила, чем грозит сон без обручального кольца

Расставаться с обручальным кольцом — означает убирать со своей руки семейный оберег, защищающий мужа и жену от различных невзгод. Снимая кольцо на ночь, человек лишает себя его защиты и в итоге оказывается один на один со всевозможными искушениями и соблазнами. Можно столкнуться с различными неприятными сновидениями, которые оказывают негативное влияние на брачные отношения. Например, во сне может произойти флирт или даже акт измены с другим человеком, либо может присниться какое-либо несчастье, которое случилось со второй половиной.