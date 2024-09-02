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2 сентября, 16:58

Ушла Виктория, вернулся Витя: В суд Петербурга поступил необычный иск по декрету

Вернувшаяся из декрета петербурженка не может уволиться, потому что сменила пол

Жительница Петербурга ушла в декрет в связи с рождением ребёнка, а когда вернулась, то не смогла уволиться. Дело в том, что компании, где она была трудоустроена, уже нет, а сама женщина сменила пол, ещё сильнее запутав ситуацию. О необычном иске, поступившем в один из районных судов Северной столицы, рассказала глава объединённой судебной пресс-службы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Вот что произошло: Виктория, которая выступает в процессе истцом, ушла в декрет по беременности и родам. Вернувшись из него, она выяснила, что компании, где ранее числилась сотрудником, уже не существует. Тогда женщина попросила работодателя оформить её увольнение надлежащим образом, однако не получила в ответ никакой реакции. В связи с этим пришлось обращаться в суд. И тут выяснился курьёз — оказывается, изменения произошли не только у работодателя, но и у самой Виктории: за время декрета она успела стать Виктором.

«Истец обращается в суд и просит установить факт прекращения трудовых отношений. Дело в том, что в отпуск у нас ушла Виктория, а из отпуска вышел Виктор. Родив ребёнка, Виктория сделала операцию по смене пола и в 2022 стала Виктором, получив соответствующие документы в 2023 году»,пишет Лебедева.

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Ранее Life.ru рассказывал о социологическом исследовании, результаты которого показали, что в настоящее время 3% отцов в России находятся в декретном отпуске. В остальных 94% и 3% за детьми приглядывают мамы и бабушки соответственно. При этом 18% мужчин-респондентов готовы уйти в декрет вместо супруги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semen

Юрий Лысенко
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