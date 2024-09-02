Ушла Виктория, вернулся Витя: В суд Петербурга поступил необычный иск по декрету

Жительница Петербурга ушла в декрет в связи с рождением ребёнка, а когда вернулась, то не смогла уволиться. Дело в том, что компании, где она была трудоустроена, уже нет, а сама женщина сменила пол, ещё сильнее запутав ситуацию. О необычном иске, поступившем в один из районных судов Северной столицы, рассказала глава объединённой судебной пресс-службы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Вот что произошло: Виктория, которая выступает в процессе истцом, ушла в декрет по беременности и родам. Вернувшись из него, она выяснила, что компании, где ранее числилась сотрудником, уже не существует. Тогда женщина попросила работодателя оформить её увольнение надлежащим образом, однако не получила в ответ никакой реакции. В связи с этим пришлось обращаться в суд. И тут выяснился курьёз — оказывается, изменения произошли не только у работодателя, но и у самой Виктории: за время декрета она успела стать Виктором.

«Истец обращается в суд и просит установить факт прекращения трудовых отношений. Дело в том, что в отпуск у нас ушла Виктория, а из отпуска вышел Виктор. Родив ребёнка, Виктория сделала операцию по смене пола и в 2022 стала Виктором, получив соответствующие документы в 2023 году», — пишет Лебедева.