Звезда «Универа» Стас Ярушин стал претендентом на премию «Грэмми»

Звезда «Универа» Стас Ярушин рассказал, что может попасть в шорт-лист премии «Грэмми». После съёмок в популярном сериале, артист всерьёз занялся карьерой музыканта и уже записал несколько собственных треков. По словам шоумена, его песню на иностранном языке заметили зарубежные продюсеры и сейчас у него появился шанс стать обладателем заветной статуэтки.

«Давайте дождёмся 4 октября. Начнётся голосование, и я думаю, что у меня есть все шансы быть в шорт-листе», – отметил Ярушин в «Шоу Воли» на канале ТНТ.

На программе также присутствовал его коллега по съёмкам Арарат Кещян. Он оценил творчество приятеля, отметив, что тот хорошо работает с публикой. Телеведущий Павел Воля добавил, что выходить за рамки привычных образов достаточно тяжело, однако он верит, что Ярушин достигнет поставленных целей.