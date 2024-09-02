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2 сентября, 16:07

Зеленский признал, что атакой на Курскую область ВСУ не облегчили своё положение

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Dmytro Larin

Атакой на Курскую область Вооружённые силы Украины не облегчили своё положение в зоне СВО. Это признал Владимир Зеленский.

«Что касается сложностей на покровском (красноармейском) и торецком (дзержинском) направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», — цитирует его агентство Укринформ.

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Тем временем ВС России продолжают вытеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Напомним, что с 6 августа противник потерял свыше 8 900 военнослужащих, 80 танков, 38 БМП, 70 БТР, 549 боевых бронеавтомобилей, 261 авто, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок РСЗО, в том числе шесть HIMARS и две MLRS, семь пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины.

Александра Вишнякова
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