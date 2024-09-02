Зеленский признал, что атакой на Курскую область ВСУ не облегчили своё положение

Атакой на Курскую область Вооружённые силы Украины не облегчили своё положение в зоне СВО. Это признал Владимир Зеленский.

«Что касается сложностей на покровском (красноармейском) и торецком (дзержинском) направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. <...> Пока там сложно», — цитирует его агентство Укринформ.