«История повторяется»: Киев уличили в использовании плана Гитлера «Цитадель» в Курской области

ВСУ в атаке на Курскую область повторяют тактику немецко-фашистских захватчиков времён Великой Отечественной войны. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился кандидат исторических наук, учитель истории и обществознания ГБОУ Школы №2107, полуфиналист Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» Александр Деманов. Напомним, 23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.

История в данном случае, это же не просто прошлое, это уроки. Уроки из прошлого, которые мы можем извлечь. <...> Несомненно, сегодняшние события, происходящие в Курской области, перекликаются с теми, которые были летом 1943 года. По поводу того, что с кем воевали тогда и сейчас? Тут вопрос однозначный — тогда воевали с нацистами, сегодня мы воюем с националистами. Александр Деманов Историк

Историк напомнил, что Адольф Гитлер летом 1943-го мечтал реализовать свой план «Цитадель», задачей которого было срезать Курский выступ с севера и юга и открыть путь на Москву. Сегодня, по сути, мы видим то же самое. То есть, продолжил Деманов, ВСУ нанесли удар, внедрились на российскую территорию и захватили ряд населённых пунктов. У ВС РФ же начинается оборонительный этап, для Красной армии ситуация складывалась аналогичным образом. Вскоре, когда гитлеровцы понесли тяжелейшие потери и их боевой пыл иссяк, советские войска с помощью резервов нанесли удар, который собственно разгромил фашистов и позволил нашим предкам победить в Курской битве и продолжить наступление дальше.

«И сегодня мы видим, как наши российские современные войска, остановив врага, его стачивают, не дают ему развернуться, уничтожают его технику и живую силу, А мы наоборот, копим резервы, и это не секрет, об этом говорят и как генералы, как и простые солдаты и военкоры. То есть, это всё достаточно явные параллели с Курской битвой 1943 года», — резюмировал специалист.

Напомним, 23 августа празднуется День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Сражение, состоявшееся в 1943 году, стало одним из наиболее масштабных за весь период Второй мировой. Оно длилось 50 дней, а в его рамках советская армия отбросила противника на запад на 140 километров.