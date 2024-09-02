Спортсменам из КНДР грозит наказание за селфи с южнокорейской сборной на ОИ

Северокорейских призёров парижской Олимпиады по настольному теннису могут наказать на родине из-за селфи с южнокорейской сборной на пьедестале. Об этом сообщает онлайн-издание Daily NK.

В материале газеты говорится, что перед поездкой всех спортсменов из КНДР проинструктировали ни в коем случае не общаться с участниками из других стран, пригрозив наказанием. А по возвращении все атлеты должны будут пройти идеологическую проверку.

Когда на Олимпиаде было сделано фото с обеими корейскими сборными рядом, северокорейская команда стала объектом критики на родине за «ухмылки» рядом со спортсменами из государства, являющегося «врагом №1». При этом издание, ссылаясь на высокопоставленный источник, утверждает, что вопрос с наказанием ещё не решён и медалисты могут легко отделаться, если искренне раскаются и признают, что ослабили бдительность.