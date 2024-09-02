Рыженков: РФ и Белоруссия в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности

Россия и Белоруссия планируют в декабре подписать договор о гарантиях безопасности, сообщил министр иностранных дел Союзной республики Максим Рыженков. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед студентами президентской Академии управления.

"К 25-летию подписания договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран", — цитирует чиновника БелТА.

По словам главы министерства, в документе будет заложен принцип использования ядерного, обычного вооружения и иных методов по защите обеих стран. Этим Минск и Москва актуализируют и выполняют программу согласованных внешнеполитических действий по охране Союзного государства, и соответствующие положения уже утверждены.