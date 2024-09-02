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2 сентября, 17:12

В Петербурге арестовали водителя, который задушил начальницу и требовал выкуп

Водителя, который в Петербургезадушил начальницу проволокой и потребовал выкуп в 10 миллионов, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

«По ходатайству следствия судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Водителя, задушившего начальницу, заключили под стражу. Видео © Telegram / Следком47

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Как сообщал Life.ru, в Петербурге водитель задушил начальницу проволокой и потребовал выкуп в 10 млн. Полиция начала расследование, посреди которого внезапно объявился водитель жертвы, заявивший о своей непосредственной причастности к убийству. Иван рассказал, что в тот злополучный вечер он действительно отвозил по делам свою начальницу, однако на обочине дороги во Всеволожском районе между ними произошёл конфликт.

Обложка ©

Telegram / Следком47

Александра Мышляева
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