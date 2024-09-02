В Петербурге арестовали водителя, который задушил начальницу и требовал выкуп

Водителя, который в Петербургезадушил начальницу проволокой и потребовал выкуп в 10 миллионов, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

Как сообщал Life.ru, в Петербурге водитель задушил начальницу проволокой и потребовал выкуп в 10 млн. Полиция начала расследование, посреди которого внезапно объявился водитель жертвы, заявивший о своей непосредственной причастности к убийству. Иван рассказал, что в тот злополучный вечер он действительно отвозил по делам свою начальницу, однако на обочине дороги во Всеволожском районе между ними произошёл конфликт.