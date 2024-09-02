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2 сентября, 17:34

В Киеве неизвестный начал стрельбу во дворе жилого дома, есть раненый

Во дворе жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой, ранен мужчина. Видео инцидента публикуют украинские издания.

Драка со стрельбой на улице Киева. Видео © Telegram / Telegraf

На опубликованном ролике можно увидеть драку двоих мужчин, один из которых отстреливается из пистолета. Спустя минуту потасовки они расходятся, мужчина в красной футболке ранен и истекает кровью, но стоит на ногах.

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Ранее Life.ru рассказывал о стрельбе в украинском городе Килия в Одесской области 18 августа. Неизвестный мужчина начал стрелять по собакам, а потом заметил женщину с двумя внучками и подошёл к ним. Сперва он просто им угрожал, а когда одна из напуганных девочек начала убегать, выстрелил ей вслед. Второму ребёнку он велел сидеть на месте, угрожая выстрелить и по ней. Позже его задержали.

Обложка ©

Telegram / Telegraf

Юрий Лысенко
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