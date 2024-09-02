В Киеве неизвестный начал стрельбу во дворе жилого дома, есть раненый

На опубликованном ролике можно увидеть драку двоих мужчин, один из которых отстреливается из пистолета. Спустя минуту потасовки они расходятся, мужчина в красной футболке ранен и истекает кровью, но стоит на ногах.

Ранее Life.ru рассказывал о стрельбе в украинском городе Килия в Одесской области 18 августа. Неизвестный мужчина начал стрелять по собакам, а потом заметил женщину с двумя внучками и подошёл к ним. Сперва он просто им угрожал, а когда одна из напуганных девочек начала убегать, выстрелил ей вслед. Второму ребёнку он велел сидеть на месте, угрожая выстрелить и по ней. Позже его задержали.