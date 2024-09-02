Знаменитости поделились самыми яркими воспоминаниями о Дне знаний

Первый звонок прозвенел сегодня в российских школах. В праздничный день РИА «ФедералПресс» узнало у известных блогеров и артистов, какое 1 Сентября для них стало самым запоминающимся.

Самое запоминающееся Первое сентября для меня было, когда я пошёл в первый класс, вспоминает предприниматель и маркетолог Антон Хоменок. Он рассказал, что родители привели его в школу без рюкзака. Однако родственники быстро вспомнили о необходимом для школьника акссесуаре и сбегали за ним домой.

Певец и писатель Илья Гуров рассказал, что его мама работала учительницей начальных классов и часто брала его с собой на работу, когда детский сад был закрыт. Он сидел на задней парте, и ученики мамы часто угощали его конфетами. Артист также вспомнил свою любимую учительницу истории. По его словам, Людмила Ивановна — это самый душевный, добрый и настоящий человек с большой буквы.

«Как ни крути, самым запоминающимся 1 Сентября в моей памяти на всю жизнь осталось первое и последнее 1 Сентября в школе, линейка в 11-м классе. Мы тогда с одноклассниками вальсировали по двору школы, первоклашки пели нам слезливые песни и прозвенел наш последний школьный звонок», — рассказала телеведущая Маруся Михейчик.

Знаменитый стилист Александр Наумко поделился, что 1 Сентября оказало значительное влияние на его выбор профессии. Этот день ассоциируется у него с красотой: множеством цветов, привлекательными людьми и атмосферой праздника. По словам стилиста, уже в первом классе он осознал, что хочет посвятить свою жизнь «чему-то подобному».

«Из школьного периода я часто вспоминаю 1 Сентября, когда в первый раз пошла в школу. Без передних зубов, с огромными белыми бантами, в плаще, с гладиолусами выше меня. Мне казалось, что я сразу стала взрослой и самостоятельной», — поделилась историей телеведущая Наталья Страшнова.

На линейке все стояли, трепеща от волнения, вспоминает Страшнова. Одной девочке было немного грустно, что её отец, военный, в тот момент находился в Афганистане и не мог проводить её в первый класс. Однако в этой ситуации она больше переживала не за себя, а за него, отметила телеведущая.