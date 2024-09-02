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2 сентября, 15:31

В Православной гимназии Оренбурга темнокожие артисты поздравили первоклашек песней «Матушка»

В Православной школе Оренбурга на линейке выступили темнокожие артисты

В Православной гимназии Оренбурга решили креативно подойти к поздравлению для учащихся. Вместо батюшки с кадилом и церковных песнопений на линейке, посвящённой Дню знаний, выступили темнокожие артисты с барабанами. Школьников они поздравили песней «Матушка» Татьяны Куртуковой. «Пуск учёбе» заводные аниматоры дали на фоне иконы Богородицы. Видео публикует SHOT.

1 сентября в православной гмназии Оренбурга Видео © SHOT

Вооружённого подростка в экипировке заметили на школьной линейке в Бурятии
Вооружённого подростка в экипировке заметили на школьной линейке в Бурятии

Запоминающаяся линейка прошла и в городе Арамиль Свердловской области. Там детей и персонал эвакуировали из школы № 4, в которой обнаружили подозрительный объект. А вот в кемеровской школе поддержали участников СВО в День знаний — там появился первый «Z» класс.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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