В Православной гимназии Оренбурга темнокожие артисты поздравили первоклашек песней «Матушка»
В Православной школе Оренбурга на линейке выступили темнокожие артисты
В Православной гимназии Оренбурга решили креативно подойти к поздравлению для учащихся. Вместо батюшки с кадилом и церковных песнопений на линейке, посвящённой Дню знаний, выступили темнокожие артисты с барабанами. Школьников они поздравили песней «Матушка» Татьяны Куртуковой. «Пуск учёбе» заводные аниматоры дали на фоне иконы Богородицы. Видео публикует SHOT.
1 сентября в православной гмназии Оренбурга Видео © SHOT
Запоминающаяся линейка прошла и в городе Арамиль Свердловской области. Там детей и персонал эвакуировали из школы № 4, в которой обнаружили подозрительный объект. А вот в кемеровской школе поддержали участников СВО в День знаний — там появился первый «Z» класс.
SHOT