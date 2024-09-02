В Православной гимназии Оренбурга темнокожие артисты поздравили первоклашек песней «Матушка»

В Православной гимназии Оренбурга решили креативно подойти к поздравлению для учащихся. Вместо батюшки с кадилом и церковных песнопений на линейке, посвящённой Дню знаний, выступили темнокожие артисты с барабанами. Школьников они поздравили песней «Матушка» Татьяны Куртуковой. «Пуск учёбе» заводные аниматоры дали на фоне иконы Богородицы. Видео публикует SHOT.