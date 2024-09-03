Форс-мажор объявили на одном из крупнейших месторождений нефти в Ливии

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила о форс-мажоре на одном из крупнейших нефтяных месторождений Эль-Филь, расположенном на юге страны, из-за полной остановки отгрузки нефти на нефтегазовом комплексе Мелита, который находится на побережье Средиземного моря.

«С учётом текущих обстоятельств, не позволяющих NOC осуществлять отгрузку нефти в Мелите, корпорация вынуждена прекратить добычу нефти на месторождении Эль-Филь и объявить о введении на нем форс-мажорных обстоятельств начиная с 2 сентября 2024 года. Как только обстоятельства, спровоцировавшие текущее положение дел, будут устранены, форс-мажор будет отменён», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook*.

Однако обстоятельства форс-мажора в компании не раскрыли.

Ранее Life.ru сообщал, что с 2025 года Украина прекращает транзит российской нефти и газа в Европу. Таким образом, Словакия, Чехия и Венгрия останутся без сырья из трубопровода «Дружба». Контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» о транзите истекает в конце и украинская сторона до этого говорила не раз, что не будет его продлевать.