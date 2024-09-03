В НАТО предостерегли от попыток сбивать российские ракеты над Украиной

Попытка сбить российские ракеты над территорией Украины членами НАТО чревато последствиями для всего альянса. Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на представителя военного блока.

«Хотя каждый союзник по НАТО имеет право на защиту своего воздушного пространства, представитель предупредил, что действия каждого члена в поддержку Украины «могут также повлиять на НАТО в целом», — сказано в публикации.