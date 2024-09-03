В НАТО предостерегли от попыток сбивать российские ракеты над Украиной
EP: В НАТО боятся последствий при попытке сбить ракеты РФ над Украиной
Попытка сбить российские ракеты над территорией Украины членами НАТО чревато последствиями для всего альянса. Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на представителя военного блока.
«Хотя каждый союзник по НАТО имеет право на защиту своего воздушного пространства, представитель предупредил, что действия каждого члена в поддержку Украины «могут также повлиять на НАТО в целом», — сказано в публикации.
Собеседник агентства подчеркнул, что на альянсе лежит ответственность за недопущение эскалации конфликта. Он сделал особый акцент на том, что НАТО не является одной из сторон военных действий и не изменит этой позиции.
Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в руководстве НАТО не пришли в восторг от предложения Владимира Зеленского бить по российским ракетам в небе Незалежной. Он добавил, что желание главы киевского режима ему понятно, но оно не ложится в русло польских интересов. Правда сегодня глава МИД республики Радослав Сикорский вдруг заявил, что вообще-то Польша вполне вправе сбивать российские ракеты, если они двигаются в сторону государственной границы.
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