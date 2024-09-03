«Золотой баритон» Северной Осетии Юрий Бацазов скончался в возрасте 83 лет
Юрий Бацазов. Обложка © Национальный государственный театр оперы и балета РСО — Алания
Пресс-служба филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании сообщила о смерти оперного певца Юрия Бацазова. Народный артист России скончался 2 сентября в возрасте 83 лет.
«Юрий Азмадиевич всю свою жизнь посвятил преданному служению национальному музыкальному искусству. Его искренне любили зрители, ценили коллеги. Творческое наследие Юрия Бацазова никогда не будет забыто!» — прокомментировал трагичное известие глава региона Сергей Меняйло.
Наибольшую известность Бацазову принесли оперные партии Евгения Онегина, Риголетто из одноимённой постановки, Скарпиа из «Тоски» и Амонасро из «Аиды». За более чем полувековую творческую деятельность «золотой баритон» Северной Осетии навсегда вписал своё имя в историю национальной музыкальной культуры. Дата и место прощания с артистом пока не назывались.
Ранее в Москве не стало народного артиста России Алексея Кудиновича. Смерть настигла маэстро 1 сентября. За 50 лет карьеры в труппе Малого театра он сыграл около 70 персонажей.