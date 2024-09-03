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2 сентября, 23:21

«Золотой баритон» Северной Осетии Юрий Бацазов скончался в возрасте 83 лет

Юрий Бацазов. Обложка © Национальный государственный театр оперы и балета РСО — Алания

Юрий Бацазов. Обложка © Национальный государственный театр оперы и балета РСО — Алания

Пресс-служба филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании сообщила о смерти оперного певца Юрия Бацазова. Народный артист России скончался 2 сентября в возрасте 83 лет.

«Юрий Азмадиевич всю свою жизнь посвятил преданному служению национальному музыкальному искусству. Его искренне любили зрители, ценили коллеги. Творческое наследие Юрия Бацазова никогда не будет забыто!» — прокомментировал трагичное известие глава региона Сергей Меняйло.

Наибольшую известность Бацазову принесли оперные партии Евгения Онегина, Риголетто из одноимённой постановки, Скарпиа из «Тоски» и Амонасро из «Аиды». За более чем полувековую творческую деятельность «золотой баритон» Северной Осетии навсегда вписал своё имя в историю национальной музыкальной культуры. Дата и место прощания с артистом пока не назывались.

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Илья Пушкарев
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