«Золотой баритон» Северной Осетии Юрий Бацазов скончался в возрасте 83 лет

Пресс-служба филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании сообщила о смерти оперного певца Юрия Бацазова. Народный артист России скончался 2 сентября в возрасте 83 лет.

«Юрий Азмадиевич всю свою жизнь посвятил преданному служению национальному музыкальному искусству. Его искренне любили зрители, ценили коллеги. Творческое наследие Юрия Бацазова никогда не будет забыто!» — прокомментировал трагичное известие глава региона Сергей Меняйло.

Наибольшую известность Бацазову принесли оперные партии Евгения Онегина, Риголетто из одноимённой постановки, Скарпиа из «Тоски» и Амонасро из «Аиды». За более чем полувековую творческую деятельность «золотой баритон» Северной Осетии навсегда вписал своё имя в историю национальной музыкальной культуры. Дата и место прощания с артистом пока не назывались.