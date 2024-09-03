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3 сентября, 00:59

Самсонова проиграла Свёнтек и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла полячке Иге Свёнтек в четвёртом круге турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки мира.

Самсонова была последней россиянкой в женском одиночном разряде. Ранее в матче 1/8 финала турнир покинула ещё одна представительница России Диана Шнайдер.

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Представители РФ в мужском одиночном разряде не скупились на длительные матчи, а Карен Хачанов и вовсе побил рекорд турнира уже в первом круге. Его матч с британцем Дэниелом Эвансом длился 5 часов 35 минут.

Обложка ©

X / WTARussians / USTA / Dustin Satloff

Артур Лапсаков
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