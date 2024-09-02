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2 сентября, 20:15

Медведев уверенно вышел в 1/4 Us Open, Шнайдер вылетела

Медведев разгромил Боржеша и вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / US Open Tennis

Российский теннисист Даниил Медведев. Обложка © X / US Open Tennis

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке. В четвёртом круге он победил португальца Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3.

Медведев вышел в четвертьфинал US Open. Видео © X / US Open Tennis

Соперником россиянина станет либо итальянец Янник Синнер, либо американец Томми Пол.

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Представительница России Диана Шнайдер ранее уступила американке Джессике Пегуле и завершила борьбу за титул в четвёртом круге. Финальный счёт встречи 6:4, 6:2 в пользу американки. Шанс встретиться с ней есть у Людмилы Самсоновой, которая позднее встретится с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Напомним, ещё один представитель России Карен Хачанов установил рекорд US Open. Его матч с британцем Дэниелом Эвансом в первом круге стал самым продолжительным в истории турнира. Он длился 5 часов 35 минут.

Артур Лапсаков
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