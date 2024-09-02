Медведев уверенно вышел в 1/4 Us Open, Шнайдер вылетела

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема US Open, который проходит в Нью-Йорке. В четвёртом круге он победил португальца Нуну Боржеша со счётом 6:0, 6:1, 6:3.

Медведев вышел в четвертьфинал US Open. Видео © X / US Open Tennis

Соперником россиянина станет либо итальянец Янник Синнер, либо американец Томми Пол.

Представительница России Диана Шнайдер ранее уступила американке Джессике Пегуле и завершила борьбу за титул в четвёртом круге. Финальный счёт встречи 6:4, 6:2 в пользу американки. Шанс встретиться с ней есть у Людмилы Самсоновой, которая позднее встретится с первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.