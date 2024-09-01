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1 сентября, 20:04

Рублёв травмировал руку ракеткой и проиграл Димитрову в пяти сетах на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв получил травму руки во время матча 1/8 финала US Open с болгарином Григором Димитровым.

После одного из розыгрышей теннисист из РФ в приступе ярости начал бить себя ракеткой по колену и руке, в результате чего повредил ладонь. Ему потребовалась помощь медиков, которые перебинтовали повреждённое место.

Рублёв повредил руку ракеткой. Видео © X / kicks

Матч вообще вышел очень напряжённым. Россиянин проиграл два первых сета, но был близок к камбэку, сравняв счёт. Однако в пятой партии его соперник оказался сильнее. Итоговый счёт — 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3 в пользу Димитрова.

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Ранее Life.ru сообщал, что для Рублёва это не первый пятисетовый матч на турнире. Во втором круге с французом Артуром Риндеркнехом россиянину тоже пришлось отыгрываться.

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Telegram / Andrey Rublev Updates

Александра Мышляева
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