Блогер Mellstroy может повторить турне на нары из-за пристрастия к веселящему газу

Блогер Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, рискует стать фигурантом нового дела в России из-за пропаганды веселящего газа. С требованием ввести за это уголовную ответственность и наказать скандально известного стримера к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратился Союз блогеров России, выяснил SHOT.

Сейчас за популяризацию баловства закисью азота можно получить максимум штраф в размере двух тысяч рублей. Однако такого наказания недостаточно, чтобы минимизировать случаи отравления опасным веществом, уверенны авторы письма. Mellstroy же первым попал в прицел коллег по цеху из-за недавней гибели его 15-летнего фаната, который надышался веселящим газом по совету кумира и скончался от отёка мозга.