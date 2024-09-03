Блогер Mellstroy может повторить турне на нары из-за пристрастия к веселящему газу
SHOT: Блогера Mellstroy потребовали наказать за пропаганду веселящего газа
Блогер Mellstroy. Обложка © Telegram / MELLSTROY
Блогер Андрей Бурим, более известный под псевдонимом Mellstroy, рискует стать фигурантом нового дела в России из-за пропаганды веселящего газа. С требованием ввести за это уголовную ответственность и наказать скандально известного стримера к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву обратился Союз блогеров России, выяснил SHOT.
Сейчас за популяризацию баловства закисью азота можно получить максимум штраф в размере двух тысяч рублей. Однако такого наказания недостаточно, чтобы минимизировать случаи отравления опасным веществом, уверенны авторы письма. Mellstroy же первым попал в прицел коллег по цеху из-за недавней гибели его 15-летнего фаната, который надышался веселящим газом по совету кумира и скончался от отёка мозга.
Напомним, что российский лидер Владимир Путин запретил пропаганду и оборот веселящего газа в немедицинских целях зимой 2020 года. Однако и после указа президента некоторые блогеры-миллионники демонстрировали "приходы" от вдыхания закиси азота. Одним из них оказался автор канала «Дневник хача» Амиран Сардаров.