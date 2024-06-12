Автору канала "Дневник хача" грозит штраф за часовое хоум-видео с шариками и рыданиями

Автора канала "Дневник хача" Амирана Сардарова требуют привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа. Накануне блогер выложил 49-минутное видео, на котором он дышит шариками и плачет, уточняет телеграм-канал SHOT.

Блогер Амиран Сардаров опубликовал видео, где он дышит шариками и плачет. Фото © YouTube / dnevnik_hacha

Описание к ролику было таким: "Я люблю тебя..." После публикации Сардаров перестал выходить на связь. К этой минуте скандального видео уже нет на его канале, однако активисты движения "Сорок сороков" написали обращение в полицию с требованием проверить блогера по административной статье "Пропаганда закиси азота". Блогеру грозит штраф в две тысячи рублей.

"На видео Амиран Сардаров в квартире посредством баллонов и воздушных шаров употребляет неизвестное вещество, вызывающее изменённое состояние сознания, похожее на наркотическое опьянение. Считаем, что его действия содержат пропаганду потенциально опасных психоактивных веществ, за что предусмотрена административная ответственность", — отметили общественники.

Сам же Сардаров почти пришёл в себя и заявил, что "чуток приуныл" и "пока отдыхает".

"Обязательно запишите мой e-mail, могу быстро подъехать и надуть тысячу шаров на ваши детские праздники!" — пошутил 37-летний блогер.