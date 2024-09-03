Кандидат в депутаты от ЛДПР решил пропиариться на мосту в Москве и угодил за решётку

Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Евгений Головин задержан Москве. Он пытался повесить на Андреевском мосту плакат в поддержку себя, пишет SHOT .

35-летний политик вчера около десяти вечера пришёл "украсить" мост в центре Москвы огромным плакатом из нескольких частей — в длину тот был аж 10 метров. Буквы в агитационных листовках складывались в фамилию "Головин". Творчество кандидата не оценили полицейские и вместе с плакатом увезли его в отдел. Головин называет себя предпринимателем и учредителем ООО "Матрёшка Бренд" и ООО "Микрокар".