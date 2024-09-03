Кандидат в депутаты от ЛДПР решил пропиариться на мосту в Москве и угодил за решётку
Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Головин задержан на мосту
Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Евгений Головин. Фото © VK / Евгений Головин
Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Евгений Головин задержан Москве. Он пытался повесить на Андреевском мосту плакат в поддержку себя, пишет SHOT.
35-летний политик вчера около десяти вечера пришёл "украсить" мост в центре Москвы огромным плакатом из нескольких частей — в длину тот был аж 10 метров. Буквы в агитационных листовках складывались в фамилию "Головин". Творчество кандидата не оценили полицейские и вместе с плакатом увезли его в отдел. Головин называет себя предпринимателем и учредителем ООО "Матрёшка Бренд" и ООО "Микрокар".
Ранее сообщалось, что перевозивший лося депутат Валерий Рашкин вновь угодил в историю с сохатым. Его автомобиль сбил животное, хотя за рулём парламентария не было, машиной управлял его родственник.