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3 сентября, 06:52

Кандидат в депутаты от ЛДПР решил пропиариться на мосту в Москве и угодил за решётку

Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Головин задержан на мосту

Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Евгений Головин. Фото © VK / Евгений Головин

Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Евгений Головин. Фото © VK / Евгений Головин

Кандидат в депутаты Мосгордумы от ЛДПР Евгений Головин задержан Москве. Он пытался повесить на Андреевском мосту плакат в поддержку себя, пишет SHOT.

35-летний политик вчера около десяти вечера пришёл "украсить" мост в центре Москвы огромным плакатом из нескольких частей — в длину тот был аж 10 метров. Буквы в агитационных листовках складывались в фамилию "Головин". Творчество кандидата не оценили полицейские и вместе с плакатом увезли его в отдел. Головин называет себя предпринимателем и учредителем ООО "Матрёшка Бренд" и ООО "Микрокар".

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Ранее сообщалось, что перевозивший лося депутат Валерий Рашкин вновь угодил в историю с сохатым. Его автомобиль сбил животное, хотя за рулём парламентария не было, машиной управлял его родственник.

Андрей Бражников
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