Россиян защитят от незаконных запретов на провоз ручной клади в самолёте

В новой редакции КоАП появятся наказания за нарушения авиакомпаниями правил перевозки пассажиров, ручной клади и багажа. Свидетельствующая об этом статья появится в своде законов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на текст ответа сенатору Айрату Гибатдинову от министерства транспорта России.

«В рамках проводимой Минюстом России работы по подготовке новой редакции КоАП, по предложению Минтранса России, проект КоАП дополнен новой статьей «Нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов на воздушном транспорте», — сказано в тексте документа за подписью замглавы Минтранса Владимира Потешкина.

По словам Гибатдинова, у пассажиров часто возникают вопросы из-за спорных ограничений на провоз ручной клади, внедрённых компаниями-перевозчиками. Он пояснил, что это происходит из-за того, что на данный момент в законодательстве не предусмотрена ответственность перевозчика за нарушения прав клиентов авиакомпаний в этой сфере.

Необходимо организовать поддержку регулирования в сфере авиаперевозок, считает сенатор. Осуществлять это можно также с помощью запрета на введение внутренних требований, которые не соответствуют Федеральным авиационным правилам воздушных перевозок пассажиров.

«Необходимо рассмотреть возможность установления ответственности для авиакомпаний за нарушение прав пассажиров на провоз ручной клади и багажа и установления компенсации за нарушение этих прав», — резюмировал он.