Осуждённый крымчанин признался, что передал ГУР данные о лодках с «Калибрами»

Житель Севастополя, которого осудили на 16 лет колонии, признался, что сотрудничал с Главным управлением разведки Украины (ГУР). Террорист передавал противнику данные о перемещении лодок с «Калибрами», местах их базирования и точках размещения ПВО.

Допрос осуждённого жителя Севастополя. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ

«На следующий день он [сотрудник ГУР] позвонил, разговор проходил на русском, выразил признательность за сотрудничество, поставил задачу о том, что ему нужна информация о центральном входе в симферопольскую бухту, где размещены защитные боновые сооружения, точки ПВО, которые их прикрывают, то есть эта информация его интересовала», — рассказал осуждённый на видео от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Также известно, что представитель спецслужбы врага уточнял информацию о передвижении кораблей и подводных лодок, которые несут ракеты дальнего действия «Калибр». Также он интересовался оповещением о взлёте авиации с аэропорта Бельбек и фиксации места базирования носителей «Калибров» в бухте.

«Всё это передавалось через мессенджер «Телеграм», — отметил мужчина.