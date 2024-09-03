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3 сентября, 09:19

Названы 2 причины бешеной популярности песни Шуфутинского «Третье сентября»

Певец Сумишевский: Слова в хите «Третье сентября» не песенные, а литературные

Исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский. Фото © Telegram / mikhail_shufutinsky

Исполнитель хита «Третье сентября» Михаил Шуфутинский. Фото © Telegram / mikhail_shufutinsky

3 сентября стало своеобразным вторым днём рождения для Михаила Шуфутинского благодаря его бессмертному хиту. Композиция, написанная в начале 90-х, сперва не привлекала особого внимания слушателей, но в нулевых стала настоящим хитом. Об этом заявил NEWS.ru певец Ярослав Сумишевский.

«Я тогда работал в ресторанах, её стали часто заказывать. Я ещё думал, что это за песня, почему она так нравится. «Третье сентября»... Казалось, слова не песенные, не литературные», — вспомнил Сумишевский.

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Он считает, что необычность текста и выбор конкретной даты — 3 сентября — стали главной фишкой песни Шуфутинского. Музыкант предположил, что именно это так зацепило поклонников шансонье и раскрутило композицию, которая на устах у россиян спустя три десятилетия.

Отметим, что в изначальном виде «Третье сентября» звучало иначе. В оригинальном варианте Михаил Шуфутинский пел «Я календарь перелистну». Впоследствии это слово заменили на «переверну». Также некоторые изменения внесли и в мелодию. Считается, что популярности песни поспособствовала «эпоха караоке», а затем благодаря Интернету шлягер стал мемом.

Алёна Зиновьева
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