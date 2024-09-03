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3 сентября, 09:54

Армия РФ разгромили склад авиабоеприпасов и поразила бойцов ВСУ в 149 районах

Бойцы российской армии, выполняя задачи СВО, за минувшие сутки разгромили склад авиабоеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также поразили скопления живой силы в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации уничтожен склад авиационных средств поражения, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах», — рассказали в военном ведомстве.

Главные новости СВО: Киев принимает русские ракеты, ВС РФ подошли к селу Пречистовка под Угледаром, у ВСУ рушится фронт, ситуация на 3 сентября
Главные новости СВО: Киев принимает русские ракеты, ВС РФ подошли к селу Пречистовка под Угледаром, у ВСУ рушится фронт, ситуация на 3 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области сдетонировал склад ВСУ с боеприпасами. Как оказалось, причина не в российском ударе, а в халатности бойцов армии противника, которые оставили ящики со снарядами под лучами солнца, из-за чего те и взорвались. За взрывом последовал пожар. Солдаты хотели потушить возгорание своими силами, но не смогли.

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Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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