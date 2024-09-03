Бойцы российской армии, выполняя задачи СВО, за минувшие сутки разгромили склад авиабоеприпасов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также поразили скопления живой силы в 149 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что в Харьковской области сдетонировал склад ВСУ с боеприпасами. Как оказалось, причина не в российском ударе, а в халатности бойцов армии противника, которые оставили ящики со снарядами под лучами солнца, из-за чего те и взорвались. За взрывом последовал пожар. Солдаты хотели потушить возгорание своими силами, но не смогли.