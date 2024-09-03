«Ростик готовится идти на выход»: Шурму могут уволить из офиса Зеленского

Заместитель главы офиса президент Украины Ростислав Шурма может лишиться должности. Уволить чиновника может сам Зеленский, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить», — приводит издание слова собеседника из окружения Зеленского.

Известно, что на место Шурмы уже даже найдена замена. Пост заместителя главы офиса главы Незалежной может занять министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.