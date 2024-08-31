Власти Украины обсуждают изменение закона «о коллаборационной деятельности», так как в местных тюрьмах не хватает мест. Об этом сообщил чиновник из офиса Владимира Зеленского Денис Чистиков, занимающий должность «зампостпреда президента Украины в Крыму».

«На территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число, привлечённых к ответственности, превысит 200 тысяч человек. А к такому количеству заключённых система не готова», — сказал Чистиков в эфире украинского телеканала «Первый Западный».

Чиновник добавил, что в настоящее время уголовно-исполнительная система Украины может принять максимум 115 тысяч заключённых. По его словам, под закон о коллаборационной деятельности подпадают врачи, педагоги и сотрудники коммунальных служб. Поэтому украинские власти хотят «уточнить перечень лиц, которые являются коллаборантами».

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