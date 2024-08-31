В офисе Зеленского захотели посадить в тюрьму 200 тысяч крымчан
Чистиков из офиса Зеленского пожелал посадить в тюрьму 200 тысяч жителей Крыма
Власти Украины обсуждают изменение закона «о коллаборационной деятельности», так как в местных тюрьмах не хватает мест. Об этом сообщил чиновник из офиса Владимира Зеленского Денис Чистиков, занимающий должность «зампостпреда президента Украины в Крыму».
«На территории Крыма, по действующему законодательству Украины, число, привлечённых к ответственности, превысит 200 тысяч человек. А к такому количеству заключённых система не готова», — сказал Чистиков в эфире украинского телеканала «Первый Западный».
Чиновник добавил, что в настоящее время уголовно-исполнительная система Украины может принять максимум 115 тысяч заключённых. По его словам, под закон о коллаборационной деятельности подпадают врачи, педагоги и сотрудники коммунальных служб. Поэтому украинские власти хотят «уточнить перечень лиц, которые являются коллаборантами».
А ранее Life.ru рассказывал, что Украине снова предрекли печальный конец, развеяв мечты по «возвращению» Крыма и новых российских территорий. Французские журналисты считают, что Киеву уже ничего не поможет.
Напомним, в этом году отмечается 10-летие воссоединения России с Крымом. 17 марта 2014 года Верховный совет республики одобрил постановление о провозглашении полуострова независимым суверенным государством и об особом статусе города Севастополя. На следующий день Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым, согласно которому полуостров вошёл в состав нашей страны.
Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi