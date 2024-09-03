Робопёс за $100 тысяч атаковал стримера IShowSpeed из огнемёта

Китайский робот-пёс стоимостью 100 тысяч долларов атаковал огнемётной струёй американского видеоблогера и стримера IShowSpeed в ответ на команду полаять. Кадры с небезопасным фаершоу контент-мейкер выложил у себя в соцсетях.

Блогер IShowSpeed прячется в бассейне от пламенного темперамента китайского робопса. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), TikTok / ishowspeed, JTurboo

Как можно увидеть в опубликованном ролике, стример тестирует новоприобретённого четырёхлапого робота у бассейна. Сперва всё идёт действительно неплохо — робопёс садится, даёт лапу и прыгает. А вот требование «погавкать» видимо, оскорбило металлического питомца и тот начал поливать излишне требовательного хозяина огнём, из-за чего стримеру пришлось искать спасения в бассейне. По итогу робота пришлось обходить с тыла и отключать, что хоть и не сразу, но удалось.

На всякий случай поясним, что бежать в магазин за консервами в преддверии восстания машин не нужно. IShowSpeed — известный своими диковатыми выходками шоумен, поэтому не исключено, что видео постановочное. Например, об этом говорит то, что полив из огнемёта снимался двумя дублями.