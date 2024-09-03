Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 13:53

Робопёс за $100 тысяч атаковал стримера IShowSpeed из огнемёта

Китайский робот-пёс стоимостью 100 тысяч долларов атаковал огнемётной струёй американского видеоблогера и стримера IShowSpeed в ответ на команду полаять. Кадры с небезопасным фаершоу контент-мейкер выложил у себя в соцсетях.

Блогер IShowSpeed прячется в бассейне от пламенного темперамента китайского робопса. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), TikTok / ishowspeed, JTurboo

Как можно увидеть в опубликованном ролике, стример тестирует новоприобретённого четырёхлапого робота у бассейна. Сперва всё идёт действительно неплохо — робопёс садится, даёт лапу и прыгает. А вот требование «погавкать» видимо, оскорбило металлического питомца и тот начал поливать излишне требовательного хозяина огнём, из-за чего стримеру пришлось искать спасения в бассейне. По итогу робота пришлось обходить с тыла и отключать, что хоть и не сразу, но удалось.

На всякий случай поясним, что бежать в магазин за консервами в преддверии восстания машин не нужно. IShowSpeed — известный своими диковатыми выходками шоумен, поэтому не исключено, что видео постановочное. Например, об этом говорит то, что полив из огнемёта снимался двумя дублями.

Российский "Валли" будет прикрывать военных от дронов. Новинку показали на форуме "Армия"
Российский "Валли" будет прикрывать военных от дронов. Новинку показали на форуме "Армия"

К слову о робопсах — в августе стало известно, что похожие устройства британского производства модели BAD.2 используют для разведки ВСУ. По информации европейских журналистов, на вооружении украинской армии состоит более 30 таких «собак».

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)ishowspeed

Юрий Лысенко
  • Новости
  • В мире
  • Лучшее из Интернета
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров