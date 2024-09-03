Instagram* поймали на постоянной прослушке россиян через микрофон

Instagram* беспрерывно прослушивает разговоры своих пользователей, в том числе из России, чтобы предлагать им таргетированные рекламные предложения. Это признал один из основных партнёров платформы по предоставлению рекламных услуг Cox Media Group (CMG), сообщает 404 Media.

Компания рассказала, что соцсеть применяет механизм «активного прослушивания». Однако слушают ваши разговоры возле смартфона не люди в наушниках, а ИИ, который также может анализировать действия пользователя в соцсети. То есть, если смартфон услышит, что человек сказал кому-то «мне нужен новый пылесос», то вскоре во всплывающей рекламе он увидит несколько заманчивых предложений по его покупке.

Услугами CMG пользуются также Amazon, Google и Meta**, однако две последние убрали все упоминания CMG со своих ресурсов после публикации разоблачающего материала.

Однако не только таргетированная реклама является признаком того, что телефон прослушивается. Ранее эксперт по информационным технологиям заявил, что одним из явных признаков прослушки является резкое снижение уровня заряда батареи телефона.