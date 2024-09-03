Михаила Шуфутинского требуют признать Народным артистом России. Он больше 30 лет переворачивает для россиян календарь 3 сентября и всё ещё не носит это почётное звание.

Общественники из движения "Ветераны России" рассказали SHOT, что обратились к президенту и в Минкульт с просьбой дать шансонье очередное звание. Сейчас он является заслуженным артистом, а вот народного ему пока не дают. В организации считают, что это нужно исправить, ведь хит про "Третье сентября" ждут так же, как "Иронию судьбы" в Новый год, да и гражданская позиция Шуфутинского также достойная.

"Михаил Шуфутинский не только артист, но и человек с твёрдыми принципами, который не боится открыто заявить о своей любви к Родине в непростые времена. Его позиция заслуживает уважения, и, безусловно, он достоин звания "Народный артист Российской Федерации". Общество уже давно признало его таким", — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.