Бабушек и дедушек научили простому средству от «запаха старости»
Химик Поликарпова: Избавиться от «старческого запаха» помогут душ и диета
С возрастом может меняться не только внешность человека, но и его запах. Порой от пожилых людей может исходить специфический неприятный аромат, который в народе называют «старческим». Избавиться от него можно очень просто за счёт специальной диеты и ежедневных водных процедур. Об этом заявила NEWS.ru химик Людмила Поликарпова.
Эксперт объяснила, что «старческий запах» возникает из-за возрастных изменений в организме человека, в частности, меняется состав пота и усиливаются выделения сальных желёз.
«Снижается активность клеток в печени и почках, отвечающих за очищение тела от токсинов. Это тоже может увеличить интенсивность запаха пота и кожного сала», — добавила химик.
Для борьбы со «старческим запахом» она посоветовала использовать ароматические гели для душа и мыло. Помогут дезодоранты и антиперспиранты с высоким содержанием алюминия, с антисептиками и ароматическими добавками. Также следует изменить рацион питания, включив в него больше овощей и фруктов и отказавшись от чеснока и лука, отметила Поликарпова.
Ранее были названы четыре причины неприятного запаха изо рта. Он бывает трёх видов: физиологический (естественный), оральный (связан с состоянием полости рта) и экстраоральный (вызван патологиями других органов). Также существует и обратная ситуация — когда неприятного симптома нет, но человек всё же приходит к специалисту с жалобами.