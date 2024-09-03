Бабушек и дедушек научили простому средству от «запаха старости»

С возрастом может меняться не только внешность человека, но и его запах. Порой от пожилых людей может исходить специфический неприятный аромат, который в народе называют «старческим». Избавиться от него можно очень просто за счёт специальной диеты и ежедневных водных процедур. Об этом заявила NEWS.ru химик Людмила Поликарпова.

Эксперт объяснила, что «старческий запах» возникает из-за возрастных изменений в организме человека, в частности, меняется состав пота и усиливаются выделения сальных желёз.

«Снижается активность клеток в печени и почках, отвечающих за очищение тела от токсинов. Это тоже может увеличить интенсивность запаха пота и кожного сала», — добавила химик.

Для борьбы со «старческим запахом» она посоветовала использовать ароматические гели для душа и мыло. Помогут дезодоранты и антиперспиранты с высоким содержанием алюминия, с антисептиками и ароматическими добавками. Также следует изменить рацион питания, включив в него больше овощей и фруктов и отказавшись от чеснока и лука, отметила Поликарпова.