Киев блокирует обмены пленными из числа гражданского населения, в частности и задержанных пророссийских активистов, хотя публично заявляет о своей готовности к этим процессам. Об этом заявил руководитель российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«В украинских СМИ они говорят о том, что они готовы на эти обмены. Но в реальности мы видим, что идёт полная блокировка этих процессов. То есть никто не идёт ни на какие контакты. <…> Далеко не каждый гражданский человек, наш [находящийся в заключении у киевского режима], может сейчас претендовать на этот обмен», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Ганчев добавил, что представители Киева всякий раз пытаются навязывать российской стороне свои условия обменов. По его мнению, ситуацию может исправить освобождение Харьковской области армией России, которое даст киевскому режиму понять, что переговоры будут проходить на условиях РФ.