СБУ окрестила депутата «агентом ФСБ» и обвинила в попытке убить Дмитрия Гордона* СБУ сообщила о предотвращении покушения на Дмитрия Гордона* по заказу РФ 3 сентября, 11:01 Дмитрий Гордон*. Обложка © Telegram / Дмитрий Гордон*

Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила покушение на жизнь журналиста Дмитрия Гордона*. Преступление якобы готовилось по заказу российской стороны, задержаны четверо подозреваемых, включая депутата. Об этом говорится в телеграм-канале СБУ.

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Видео © Telegram / СБУ

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Фото © Telegram / СБУ

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Фото © Telegram / СБУ

Как утверждают украинские правоохранители, «агенты ФСБ» тщательно готовились к убийству и собирали в Киеве информацию о своей о потенциальной жертве. Покушение на Гордона*, по данным СБУ, координировал бывший нардеп от «Партии регионов». Последнего задержали в числе четверых подозреваемых, имена следствием не разглашаются.

Ранее в СБУ сообщили, что на Украине задержали семь подозреваемых в поджоге автомобилей военных ВСУ и сотрудников ТЦК в Днепропетровской и Закарпатской областях.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Авторы Татьяна Миссуми