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Регион

СБУ окрестила депутата «агентом ФСБ» и обвинила в попытке убить Дмитрия Гордона*

СБУ сообщила о предотвращении покушения на Дмитрия Гордона* по заказу РФ

3 сентября, 11:01
Дмитрий Гордон*. Обложка © Telegram / Дмитрий Гордон*

Дмитрий Гордон*. Обложка © Telegram / Дмитрий Гордон*

Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила покушение на жизнь журналиста Дмитрия Гордона*. Преступление якобы готовилось по заказу российской стороны, задержаны четверо подозреваемых, включая депутата. Об этом говорится в телеграм-канале СБУ.

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Видео © Telegram / СБУ

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Фото © Telegram / СБУ

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Фото © Telegram / СБУ

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Фото © Telegram / СБУ

СБУ задержали подозреваемых, которые якобы хотели убить Дмитрия Гордона*. Фото © Telegram / СБУ

Как утверждают украинские правоохранители, «агенты ФСБ» тщательно готовились к убийству и собирали в Киеве информацию о своей о потенциальной жертве. Покушение на Гордона*, по данным СБУ, координировал бывший нардеп от «Партии регионов». Последнего задержали в числе четверых подозреваемых, имена следствием не разглашаются.

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Ранее в СБУ сообщили, что на Украине задержали семь подозреваемых в поджоге автомобилей военных ВСУ и сотрудников ТЦК в Днепропетровской и Закарпатской областях.

* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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