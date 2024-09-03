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3 сентября, 10:35

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в ВЭФ-2024

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим возглавит официальную делегацию государства на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 3–6 сентября. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Обложка © Фонд Росконгресс

Обложка © Фонд Росконгресс

«Официальная делегация Малайзии во главе с премьер-министром Анваром Ибрагимом примет участие в Восточном экономическом форуме. Этот визит знаменует собой углубление отношений между двумя странами», – сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай.

Ожидается, что в состав малайзийской делегации войдут Министр иностранных дел Малайзии Мохамад бин Хаджи Хасан, Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Тенгку Зафрул бин Тенгку Абдул Азиз, главный министр Селангора Амирудин Шари, два заместителя министра, отвечающих за сельское хозяйство и экономику, и другие высокопоставленные должностные лица.

Путин примет участие в IX ВЭФ во Владивостоке с 4 по 5 сентября
Путин примет участие в IX ВЭФ во Владивостоке с 4 по 5 сентября

Как ранее рассказывал Life.ru, ВЭФ будет проходить во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В деловую программу форума включены около 100 мероприятий, поделённые на семь тематических сегментов. Организаторы ожидают более 6000 гостей из 76 стран и территорий.

Алексей Берковиц
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