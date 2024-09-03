Россиянам назвали причину не вестись на «заманчивые» автокредиты под 5%

Стало известно об уловке банков, которые предлагают взять автокредит под 5% годовых, когда ключевая ставка сегодня составляет 18%, а в отдельных местах 25-30% и даже 70%. Купившись на хорошие условия, человек рискует переплатить. Об этом рассказала РИАМО эксперт по восстановлению кредитной истории, соавтор серии вебинаров по кредитной истории для брокеров Екатерина Шакурова.

Она отметила, что часто будущие заёмщики ведутся на рекламу банков и низкие проценты, которые они предлагают. Однако ни одна кредитная организация не будет работать себе в убыток, поэтому следует внимательно читать условия, чтобы не отдать в два раза больше за автомобиль.

«Читая условия по кредиту, мы видим, что, покупая авто за 1,3 млн рублей, в тело кредита вам включат страховые услуги и допуслуги банка, которые дают дисконт к базовой ставке, на сумму столько же — 1,3 млн рублей, то есть в договоре вы увидите тело кредита 2,6 млн рублей», — пояснила эксперт.

Она добавила, что если вы решитесь отказаться от страховок и допуслуг, то ставка сразу же вырастет до 25-30% годовых.

Кроме того, у банков часто встречается программа «автокредит наличными». Сначала клиент берёт деньги у банка, покупает машину, а затем предоставляет в залог авто. И в этом случае надо внимательно читать условия, предупредила Шакурова. Заёмщики часто невнимательно читают требования к приобретаемому авто, которые выдвигаются у каждого банка свои, а затем получают высокую процентную ставку и попадают в долговую яму.