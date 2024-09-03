Первоклашки киевского лицея не узнали Кличко: «Вы Зеленский или что?»

В новом учебном году киевский лицей принял в ребятишек в первый класс. Их, вооружившись огромными камерами, решил посетить там дядя-мэр украинской столицы Виталий Кличко. Одна из девочек перепутала его с Владимиром Зеленским.

Кличко заявился в школу. Видео © Telegram / Политика страны

«Вы знаете, кто я?», — угрожающим голосом спросил Кличко.

Судя по шуму, больше половины класса понятия не имело, кто перед ними стоит, поэтому градоначальник решил разрядить обстановку и назвался «директором города», проведя блистательную по-кличковски аналогию с директором школы.

«Вы Зеленский или что?», — уточнила маленькая ученица.

Видимо, первоклассница до самого конца думала, что перед ней возник не кто иной, как Владимир Зеленский, поскольку видео заканчивается нелепо уходящим из класса Кличко сразу после этого вопроса. Дети за первыми партами и вовсе делают вид, что не замечают его в этом эпизоде.