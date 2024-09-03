Не менее 12 человек умерли на экзамене для будущих госслужащих в Индии
Не менее 12 человек скончалось во время вступительных испытаний по физической подготовке для желающих работать в госструктурах. Об этом сообщило издание The Economic Times.
На Госслужбу в Индии мечтают попасть тысячи людей из-за стабильной и высокой зарплаты. В этом году на 583 места в таможне претендовали 500 тысяч человек. Чтобы отобрать лучших, проводится тщательный отбор. Одно из испытаний предусматривает бег на дистанцию 10 километров в сильную жару.
Сегодня власти страны принялись расследовать инцидент. Уточняется, что многих участников экзамена пришлось развозить по больницам из-за низкого давления и обезвоживания. Сейчас все вступительные испытания отменили.
«В качестве меры предосторожности я также поручил прекратить физические тесты на следующие три дня. Ни в коем случае бег не будет проводиться после 9 утра. Кроме того, в центрах набора будут созданы медицинские пункты и организовано питание, чтобы гарантировать, что никто не будет участвовать в физических испытаниях натощак», — сообщил министр штата Хемант Сорен.
Ранее Life.ru рассказывал, что учитель насмерть сбил 7-летнюю девочку во дворе школы в турецком городе Орду. Мирай готовилась к новому этапу в своей жизни — учёбе в школе. Но её мечтам о том, каким будет школьное время, так и не суждено сбыться, поскольку прямо на школьном дворе её на машине сбил физрук.
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