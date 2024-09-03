В Мордовии накрыли ещё одну ячейку китайской секты «Фалуньгун»*, лидер задержан

Правоохранительные органы провели обыски по 5 адресам проживания функционеров мордовской ячейки религиозного движения «Фалуньгун»* в городе Саранске, а также посёлках Аксёнове и Ромоданове. Видео и фото с места задержания публикует Life.ru.

Правоохранители пожаловали в квартиру к организатору ячейки. Видео © Life.ru

В результате был задержан лидер ячейки Максиняев И.И. 1960 года рождения. Против него СУ СК по Республике Мордовия 28 августа возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной НКО). Ему грозит до шести лет колонии.

По данным силовиков, 64-летний мужчина организовал на территории региона ячейку китайской секты, а также собирал пожертвования от последователей. Обыски провели по 5 адресам проживания функционеров «Фалуньгун»* в гт. Саранске, Аксенове и Ромоданове. Во время них у лидера и адептов обнаружили и изъяли множество экземпляров запрещённой литературы.

Ранее сообщалось о задержании лидера и членов тоталитарной секты "Фалуньгун"* в Москве. Силовики провели обыски в пяти квартирах, где проживали подозреваемые. Один из желающих стать полноправным членом секты заявил правоохранителям, что никакой противоправной деятельностью участники не занимаются, а "просто делают упражнения, и всё".