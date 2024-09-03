Бывший муж облил бензином и поджёг участницу Олимпиады в Париже на глазах у детей В Кении экс-супруг облил бензином и поджёг участницу Олимпиады‑2024 Чептегей 3 сентября, 13:15 Угандийская бегунья Ребекка Чептегей. Обложка © Wikipedia / Нарнаби

Спортсменка из Уганды Ребекка Чептегей, ставшая участницей олимпийского марафона в Париже и занявшая 44 место, оказалась жертвой нападения своего бывшего возлюбленного, который облил её бензином и поджёг. Об этом сообщает France Press.

Диксон Ндиема пробрался в дом к бегунье в Кении, пока она ходила в церковь со своими детьми. Как только 33-летняя женщина показалась на пороге, он хладнокровно плеснул в неё бензином из канистры и поднёс спичку. При этом огонь перекинулся и на самого нападавшего. На крики прибежали соседи и вызвали медицинскую бригаду.

В больнице Чептегей диагностировали ожоги 75% тела, однако прогнозы на её выздоровление положительные, при этом о спортивной карьере женщине, возможно, придётся забыть. Как утверждается в публикации, у пары давно были серьёзные разногласия из-за раздела дома и участка после расставания. Чептегей давно не общалась со своим бывшим мужем, несмотря на наличие общих детей. Ндиема тоже не раз признавался, что не собирается мириться с экс-возлюбленной.

Ранее Life.ru писал, что в Первоуральске мужчина облил бензином и поджёг собственную жену, которая спустя несколько дней скончалась в реанимации. Мотивом для совершения преступления послужила ревность. Она поступила в больницу с ожогами 80% тела. Знакомые охарактеризовали погибшую как добрую и милую женщину. У неё остался сын.

Авторы Татьяна Миссуми